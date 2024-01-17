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Сегодня, 06:46

«Айлендерс» проиграли «Виннипегу». Сорокин сделал 40 сэйвов

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Виннипег» на своем льду переиграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 40 из 43 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.

«Виннипег» набрал 62 очка и лидирует в Западной конференции. «Айлендерс» идут на 11-й строчке в Восточной конференции — 48 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Айлендерс» — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Голы: Виларди — 11 (Лаури, Моррисси), 9:41 — 1:0. Ли — 12 (Райлли, Ахо), 15:53 — 1:1. Пионк — 4 (бол., Перфетти, Шмидт), 35:19 — 2:1. Эпплтон — 7 (Тонинато, Демело), 37:58 — 3:1. Ли — 13 (Хорват), 40:35 — 3:2. Коннор — 18 (п.в.), 58:38 — 4:2.

Вратари: Хеллибак — Сорокин (58:16 — 58:38).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 44 (13+18+13) — 38 (11+15+12).

Наши: Наместников (15.45/2/-1) — Романов (19.22/1/+1).

17 января. Виннипег. Canada Life Centre.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 43 28 15 58
2 Филадельфия 44 24 20 54
3 Каролина 43 24 19 53
4 Питтсбург 42 21 21 48
5 Вашингтон 42 21 21 48
6 Айлендерс 44 19 25 48
7 Нью-Джерси 41 22 19 47
8 Коламбус 44 14 30 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 43 26 17 61
2 Флорида 43 27 16 57
3 Торонто 41 21 20 50
4 Детройт 43 22 21 49
5 Тампа-Бэй 44 22 22 49
6 Монреаль 43 18 25 43
7 Баффало 44 19 25 42
8 Оттава 39 15 24 30
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 43 29 14 62
2 Колорадо 45 29 16 61
3 Даллас 43 26 17 57
4 Нэшвилл 44 24 20 49
5 Аризона 41 21 20 44
6 Сент-Луис 42 21 21 44
7 Миннесота 43 18 25 41
8 Чикаго 43 12 31 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 44 29 15 62
2 Вегас 44 25 19 55
3 Лос-Анджелес 41 21 20 50
4 Эдмонтон 39 23 16 47
5 Сиэтл 44 19 25 47
6 Калгари 43 20 23 45
7 Анахайм 44 15 29 31
8 Сан-Хосе 44 10 34 23
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22.01
17.01 03:00
Рейнджерс – Сиэтл
 5 : 2
17.01 03:00
Оттава – Колорадо
 4 : 7
17.01 03:00
Вашингтон – Анахайм
 2 : 0
17.01 04:00
Даллас – Лос-Анджелес
 5 : 1
17.01 04:00
Виннипег – Айлендерс
4 : 2
17.01 04:30
Чикаго – Сан-Хосе
 - : -
17.01 05:00
Эдмонтон – Торонто
 - : -
17.01 05:00
Калгари – Аризона
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 43 72
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 45 72
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 43 61
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 40 33
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 43 32
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 43 28
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 5 1.61

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