Сорокин признан второй звездой матча с «Питтсбургом»

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (4:2).

27-летний россиянин отразил 44 броска из 46. Первой звездой признан форвард Брок Нельсон, оформивший дубль. Третья звезда — автор победной шайбы Андрес Ли.

В текущем сезоне Сорокин провел 43 матча в НХЛ, сыграв пять раз на ноль и отразив 92,4 процента бросков.