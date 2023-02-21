«Рейнджерс» уступили «Виннипегу», у Тарасенко результативная передача

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступили «Виннипегу» со счетом 1:4.

В составе команды из Нью-Йорка отличился Винсент Трошек с передачи Владимира Тарасенко, вратарь Игорь Шестеркин отразил 17 бросков из 21. У «Джетс» дубль оформил Марк Шайфли, 3 (1+2) очка набрал Кайл Коннор, еще один гол забил Пьер-Люк Дюбуа.

После этого матча «Рейнджерс» с 75 очками занимают пятое место в Восточной конференции, «Виннипег» с 71 очком — на третьей строчке Запада.