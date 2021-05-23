«Айлендерс» победили «Питтсбург» при 6 минутах штрафа Малкина и сравняли счет в серии

«Айлендерс» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграли «Питтсбург» со счетом 4:1.

В составе «островитян отличились Джош Бэйли, Райан Пулок, Оливер Вальстрем и Джордан Эберле, вратарь Илья Сорокин отразил 29 бросков. У «пингвинов» шайбу забросил Зак Эштон-Риз, форвард Евгений Малкин заработал 6 минут штрафа.

Счет в серии стал 2-2. Следующий матч пройдет 25 мая в Питтсбурге и начнется в 2:00 мск.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

«Айлендерс» — «Питтсбург» — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Голы: Бэйли — 2 (Нельсон, Бовилье), 28:07 — 1:0. Пулок — 1 (Вальстрем, Ледди), 34:51 — 2:0. Вальстрем — 1 (бол., Барзал, Пулок), 46:04 — 3:0. Эберле — 1 (бол., Барзал, Пажо), 46:28 — 4:0. Эштон-Риз — 1 (мен., Дюмулин), 57:25 — 4:1.

Вратари: Сорокин — Джерри.

Штраф: 4 — 12.

Броски: 27 (8+9+10) — 30 (8+12+10).

Наши: — - Малкин (16.30/0/0).

22 мая. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.

Счет в серии: 2-2.