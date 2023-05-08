Славин вышел на второе место по голевым передачам в плей-офф за всю историю «Каролины»

Защитник «Каролины» Джейкоб Славин отдал одну голевую передачу в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Нью-Джерси» (4:8).

Как сообщает сайт НХЛ, 29-летний Славин записал на свой счет 26 результативную передачу в плей-офф за «Харрикейнз» и обошел Рона Фрэнсиса (25) по этому показателю. Теперь американский игрок занимает второе место, лидером является Себастьян Ахо (33 передачи).

Счет в серии 2-1 в пользу «Каролины». Следующий матч пройдет 10 мая и начнется в 02.00 мск.