Нападающий Ривз сам запросил обмен из «Рейнджерс» в другую команду
«Рейнджерс» обменяли нападающего Райана Ривза в «Миннесоту». 35-летний форвард сам запросил обмен в другую команду, сообщает Lohud.
Ривз пропустил 7 из 8 последних матчей команды по решению главного тренера, остававшись в запасе.
В нынешнем сезоне форвард всего провел 12 матчей в регулярном чемпионате, но не набрал очков.
Отметим, что летом он подписал контракт с «Рейнджерс» на один год с зарплатой в 1,75 миллиона долларов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|20
|16
|4
|32
|2
|Айлендерс
|21
|13
|8
|26
|3
|Каролина
|20
|10
|10
|24
|4
|Рейнджерс
|21
|10
|11
|24
|5
|Питтсбург
|20
|10
|10
|23
|6
|Филадельфия
|20
|7
|13
|19
|7
|Вашингтон
|21
|8
|13
|19
|8
|Коламбус
|19
|7
|12
|15
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|20
|17
|3
|34
|2
|Торонто
|21
|11
|10
|27
|3
|Детройт
|19
|10
|9
|24
|4
|Тампа-Бэй
|19
|11
|8
|23
|5
|Флорида
|20
|10
|10
|22
|6
|Монреаль
|20
|10
|10
|21
|7
|Баффало
|20
|9
|11
|18
|8
|Оттава
|19
|6
|13
|13
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|20
|12
|8
|27
|2
|Виннипег
|18
|11
|7
|23
|3
|Колорадо
|18
|11
|7
|23
|4
|Сент-Луис
|19
|10
|9
|20
|5
|Миннесота
|19
|9
|10
|20
|6
|Нэшвилл
|20
|9
|11
|20
|7
|Аризона
|18
|7
|11
|16
|8
|Чикаго
|19
|6
|13
|15
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|21
|16
|5
|33
|2
|Сиэтл
|19
|11
|8
|25
|3
|Лос-Анджелес
|22
|11
|11
|24
|4
|Калгари
|19
|9
|10
|21
|5
|Эдмонтон
|20
|10
|10
|20
|6
|Ванкувер
|20
|7
|13
|17
|7
|Сан-Хосе
|22
|7
|15
|17
|8
|Анахайм
|20
|6
|14
|13
Результаты / календарь
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
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23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
|24.11
|03:00
|
Баффало – Сент-Луис
|6 : 2
|24.11
|03:00
|
Каролина – Аризона
|0 : 4
|24.11
|03:00
|
Коламбус – Монреаль
|1 : 3
|24.11
|03:00
|
Миннесота – Виннипег
|6 : 1
|24.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Торонто
|1 : 2
|24.11
|03:00
|
Питтсбург – Калгари
|2 : 1 Б
|24.11
|03:00
|
Флорида – Бостон
|5 : 2
|24.11
|03:00
|
Детройт – Нэшвилл
|3 : 0
|24.11
|03:30
|
Айлендерс – Эдмонтон
|3 : 0
|24.11
|03:30
|
Вашингтон – Филадельфия
|3 : 2 ОТ
|24.11
|04:30
|
Даллас – Чикаго
|6 : 4
|24.11
|06:00
|
Анахайм – Рейнджерс
|3 : 2
|24.11
|06:00
|
Вегас – Оттава
|4 : 1
|24.11
|06:00
|
Колорадо – Ванкувер
|3 : 4
|24.11
|06:00
|
Сиэтл – Сан-Хосе
|8 : 5
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|20
|35
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|20
|31
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|20
|31
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|20
|16
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|20
|16
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|20
|15
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|15
|1.96
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|13
|2.08
|
|
Илья Сорокин
Айлендерс
|15
|2.20
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