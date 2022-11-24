Нападающий Ривз сам запросил обмен из «Рейнджерс» в другую команду

«Рейнджерс» обменяли нападающего Райана Ривза в «Миннесоту». 35-летний форвард сам запросил обмен в другую команду, сообщает Lohud.

Ривз пропустил 7 из 8 последних матчей команды по решению главного тренера, остававшись в запасе.

В нынешнем сезоне форвард всего провел 12 матчей в регулярном чемпионате, но не набрал очков.

Отметим, что летом он подписал контракт с «Рейнджерс» на один год с зарплатой в 1,75 миллиона долларов.