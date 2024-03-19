Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки? Расклады после 843-го гола Александра

Овечкину надо забить еще 51 гол, чтобы обойти Гретцки

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари».

Теперь у 38-летнего россиянина 843 гола в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.

Таким образом, для того чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забросить еще 51 шайбу.