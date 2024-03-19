Овечкин сделал дубль в матче с «Калгари» и забил 843-й гол в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари».

Форвард забросил две шайбы за три минуты, в обоих случаях реализовав большинство.

Теперь у Овечкина 21 гол в сезоне-2023/24 и 843 шайбы за всю карьеру в НХЛ. 38-летний россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки.

Овечкин сократил отставание от канадца до 51 гола.