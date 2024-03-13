«Сиэтл» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

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«Сиэтл» на своем льду проиграл «Вегасу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5 ОТ. «Голден Найтс» одержали вторую победу подряд.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Вегас» набрал 77 очков и занимает 8-е место в Западной конференции. «Сиэтл» идет на 11-й строчке — 68 очков.