«Калгари» — «Колорадо»: видеообзор матча НХЛ
«Колорадо» на выезде обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. «Эвеланш» одержали четвертую победу подряд.
Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
«Колорадо» набрал 87 очков и занимает 4-е место в Западной конференции. «Калгари» идет на 12-й строчке — 67 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|65
|43
|22
|90
|2
|Каролина
|65
|39
|26
|84
|3
|Филадельфия
|66
|34
|32
|76
|4
|Айлендерс
|64
|29
|35
|72
|5
|Вашингтон
|63
|30
|33
|69
|6
|Нью-Джерси
|65
|31
|34
|66
|7
|Питтсбург
|64
|28
|36
|65
|8
|Коламбус
|65
|22
|43
|54
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|66
|45
|21
|94
|2
|Бостон
|67
|38
|29
|91
|3
|Торонто
|64
|37
|27
|82
|4
|Тампа-Бэй
|65
|34
|31
|74
|5
|Детройт
|65
|33
|32
|72
|6
|Баффало
|66
|31
|35
|67
|7
|Монреаль
|65
|25
|40
|60
|8
|Оттава
|63
|26
|37
|56
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|67
|40
|27
|89
|2
|Виннипег
|64
|41
|23
|87
|3
|Колорадо
|66
|41
|25
|87
|4
|Нэшвилл
|66
|37
|29
|78
|5
|Миннесота
|66
|32
|34
|71
|6
|Сент-Луис
|65
|33
|32
|69
|7
|Аризона
|66
|26
|40
|57
|8
|Чикаго
|66
|18
|48
|41
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|66
|42
|24
|91
|2
|Эдмонтон
|63
|39
|24
|81
|3
|Лос-Анджелес
|64
|33
|31
|77
|4
|Вегас
|65
|35
|30
|77
|5
|Сиэтл
|64
|28
|36
|68
|6
|Калгари
|65
|31
|34
|67
|7
|Анахайм
|65
|23
|42
|49
|8
|Сан-Хосе
|64
|16
|48
|39
Результаты / календарь
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
|13.03
|02:00
|
Филадельфия – Сан-Хосе
|3 : 2
|13.03
|02:00
|
Оттава – Питтсбург
|2 : 1 ОТ
|13.03
|02:00
|
Монреаль – Коламбус
|3 : 0
|13.03
|02:00
|
Баффало – Детройт
|7 : 3
|13.03
|02:00
|
Каролина – Рейнджерс
|0 : 1
|13.03
|03:00
|
Миннесота – Аризона
|4 : 1
|13.03
|03:00
|
Даллас – Флорида
|3 : 4
|13.03
|03:30
|
Чикаго – Анахайм
|7 : 2
|13.03
|04:00
|
Калгари – Колорадо
|2 : 6
|13.03
|05:00
|
Сиэтл – Вегас
|4 : 5 ОТ
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|66
|113
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|64
|107
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|61
|103
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|63
|54
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|66
|46
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|62
|45
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|5
|1.97
Новости