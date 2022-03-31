«Вегас» победил «Сиэтл» и одержал третью победу подряд

«Вегас» обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

В составе «Голден Найтс» отличились Джонатан Маршессо, Ши Теодор и Майкл Амадио.

«Вегас» одержал третью победу подряд. Команда занимает восьмое место в таблице Западной конференции с 78 очками в 69 матчах. «Сиэтл» идет на 15-й строчке с 48 очками в 67 играх.

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«Сиэтл» — «Вегас» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы: Теодор — 9 (Рендбьерг), 27:38 — 0:1. Амадио — 8 (Маршессо, Карлссон), 47:03 — 0:2. Маршессо — 26 (п.в.), 59:33 — 0:3.

Вратари: Дриджер (57:07 — 57:52, 57:53 — 59:33) — Томпсон.

Штраф: 11 — 7.

Броски: 23 (7+9+7) — 30 (6+14+10).

Наши: — - Дадонов (17.11/4/0).

31 марта. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».