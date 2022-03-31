«Сент-Луис» на выезде обыграл «Ванкувер»

«Сент-Луис» на выезде победил «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

В составе «Блюз» отличились Ник Ледди, Роберт Томас, Райан О'Райлли и Натан Уокер. У «Кэнакс» дубль сделал Элиас Петерссон, еще одну шайбу забросил Алекс Чейссон.

«Сент-Луис» занимает четвертое место в таблице Западной конференции с 83 очками в 66 матчах. «Ванкувер» идет на 11-й строчке с 73 очками в 69 играх.

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«Ванкувер» — «Сент-Луис» — 3:4 (0:0, 2:3, 1:1)

Голы: Чейссон — 7 (Ричардсон, Экман-Ларссон), 20:31 — 1:0. Ледди — 2 (О`Райлли, Перрон), 27:26 — 1:1. Петтерссон — 21 (Петан), 32:42 — 2:1. Томас — 13 (мен., Саад), 35:29 — 2:2. О`Райлли — 15 (бол., Шенн, Перрон), 37:16 — 2:3. Уокер — 6 (Макичерн, Фолк), 49:29 — 2:4. Петтерссон — 22 (Гарлэнд, Миллер), 55:11 — 3:4.

Вратари: Демко (57:50) — Хуссо.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 25 (5+9+11) — 24 (7+12+5).

Наши: Подколзин (14.40/1/0) — Барбашев (14.46/0/-1), Бучневич (18.26/1/-1), Тарасенко (15.23/3/-1), Торопченко (15.37/2/-1).

31 марта. Ванкувер. Rogers Arena.