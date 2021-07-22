«Сиэтл» собрал состав на 52,5 миллиона долларов, оставив под потолком зарплат 28,9 миллиона

В четверг, 22 июля, состоялся драфт расширения НХЛ, на котором новый клуб «Сиэтл Кракен» выбрал по одному игроку из каждой команды, кроме «Вегаса», для комплектования состава.

Как сообщает CapFriendly, «Кракен» набрал состав на общую сумму 52,5 миллиона долларов. Под потолком зарплат у клуба осталось 28,9 миллиона для работы на рынке.

Самым высокооплачиваемым нападающим стал Джордан Эберле из «Айлендерс», который имеет контракт до окончания сезона-2022/2023 с зарплатой 5,5 миллиона долларов за сезон, а защитником — Марк Джиордано из «Калгари» с зарплатой 6,75 миллиона долларов.