Впервые на драфте расширения были выбраны братья

В четверг, 22 июля, состоялся драфт расширения НХЛ, на котором новый клуб «Сиэтл Кракен» выбрал по одному игроку из каждой команды, кроме «Вегаса», для комплектования состава.

Впервые в истории лиги на драфте расширения были выбраны братья: Хэйдн Флери («Анахайм») и Кэйл Флери («Монреаль»).

«Кракен» собрал состав на 52,5 миллиона долларов, оставив под потолком зарплат 28,9 миллиона.