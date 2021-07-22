Впервые на драфте расширения были выбраны братья
05:04
В четверг, 22 июля, состоялся драфт расширения НХЛ, на котором новый клуб «Сиэтл Кракен» выбрал по одному игроку из каждой команды, кроме «Вегаса», для комплектования состава.
Впервые в истории лиги на драфте расширения были выбраны братья: Хэйдн Флери («Анахайм») и Кэйл Флери («Монреаль»).
«Кракен» собрал состав на 52,5 миллиона долларов, оставив под потолком зарплат 28,9 миллиона.
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