«Рейнджерс» победили «Сиэтл», Шестеркин сделал 31 сейв

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Сиэтл» со счетом 3:1.

На шайбы Криса Крайдера, Адама Фокса и Барклая Гудроу хозяева ответили точным броском Джордана Эберле. Форвард гостей Артемий Панарин отметился результативной передачей, вратарь Игорь Шестеркин отразил 31 бросок.

После этого матча «Рейнджерс» с 13 очками занимают четвертое место в Восточной конференции, «Сиэтл» с 7 очками — на 13-й строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Рейнджерс» — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Голы: Крайдер — 7 (Гудроу), 3:38 — 0:1. Эберле — 2 (Шворц, Ларссон), 33:46 — 1:1. Фокс — 2 (Панарин), 52:10 — 1:2. Гудроу — 3 (п.в., Зибанежад), 58:21 — 1:3.

Вратари: Грубауэр (58:05 — 58:21) — Шестеркин.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 32 (9+13+10) — 18 (8+2+8).

Наши: — - Панарин (18.22/1/0).

1 ноября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».