Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал игру Овечкина на старте сезона

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт поделился мнением об игре форварда Александра Овечкина на старте сезона-2021/22.

«Овечкин играет здорово с шайбой на обеих сторонах площадки — и в нападении, и в защите. По возможности мы стараемся давать ему двойные смены, поэтому в среднем его количество игрового времени превышает 20 минут за матч. Я думаю, так и должно быть, потому что Овечкин играет с большой отдачей. И примерно такое же время у его центрфорварда Кузи, который, кажется, так много не играл никогда. Но это все связано с тем, что парни полностью оправдывают ожидания и показывают отличный хоккей», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне 36-летний россиянин провел 8 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 15 (9+6) очков при коэффициенте полезности «+7».