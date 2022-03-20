«Сиэтл» обыграл «Детройт», уступая со счетом 0:2 перед третьим периодом

«Сиэтл» отыгрался со счета 0:2 после двух периодов и победил «Детройт»

«Сиэтл» дома обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

В составе хозяев сделал дубль Янни Гурд, по одной шайбе забросили Джейден Шварц и Адам Ларссон. У гостей отличились Джозеф Велено и Таро Хирозе.

Отметим, что «Сиэтл» проигрывал «Детройту» со счетом 0:2 после двух периодов. В третьем периоде «Кракены» забросили 4 безответных шайбы.

«Сиэтл» занимает последнее, 16-е место в таблице Западной конференции с 44 очками в 63 матчах. «Детройт» идет на 11-й строчке Востока с 57 очками в 62 играх.

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«Сиэтл» — «Детройт» — 4:2 (0:0, 0:2, 4:0)

Голы: Велено — 6 (Ларкин), 33:18 — 0:1. Хирозе — 1 (бол., Бертуцци, Раймонд), 36:08 — 0:2. Ларссон — 5 (Данн, Маккэн), 47:10 — 1:2. Шварц — 8 (Данн, Веннберг), 49:54 — 2:2. Гурд — 15 (Х. Флери), 53:03 — 3:2. Гурд — 16 (п.в., Эпплтон, Блэкуэлл), 59:41 — 4:2.

Вратари: Грубауэр — Неделькович (58:06 — 59:41).

Штраф: 7 — 15.

Броски: 42 (16+11+15) — 24 (6+10+8).

Наши: — - Наместников (13.39/1/0).

20 марта. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».