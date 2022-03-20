«Калгари» на выезде обыграл «Ванкувер»

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Ванкувер» со счетом 5:2.

В составе «Флэймс» 3 (1+2) очка на счету Мэттью Ткачака, еще по шайбе забросили Ноа Хэнифин, Расмус Андерссон, Элиас Линдхольм и Джонни Гудро. У «Кэнакс» голы забили Мэттью Хаймор и Брок Босер.

После этого матча «Калгари» с 84 очками занимает второе место в Западной конференции, «Ванкувер» с 67 очками — на 10-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Калгари» — 2:5 (0:3, 0:1, 2:1)

Голы: Хэнифин — 6 (Ярнкрок), 4:45 — 0:1. Ткачак — 29 (Баклунд), 7:46 — 0:2. Андерссон — 3 (Ткачак, Дюбе), 13:51 — 0:3. Линдхольм — 31 (Тоффоли), 24:29 — 0:4. Годро — 28 (бол., Ткачак, Андерссон), 46:28 — 0:5. Хаймор — 4 (Ламмикко, Хант), 47:37 — 1:5. Бесер — 18 (бол., Петтерссон, Хьюз), 57:14 — 2:5.

Вратари: Демко (Галак, 40:00) — Владарж.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 25 (4+10+11) — 44 (16+13+15).

Наши: Подколзин (11.14/3/0) — Задоров (18.34/1/0).

20 марта. Ванкувер. Rogers Arena. 18865 зрителей.