«Калгари» на выезде обыграл «Ванкувер»
«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Ванкувер» со счетом 5:2.
В составе «Флэймс» 3 (1+2) очка на счету Мэттью Ткачака, еще по шайбе забросили Ноа Хэнифин, Расмус Андерссон, Элиас Линдхольм и Джонни Гудро. У «Кэнакс» голы забили Мэттью Хаймор и Брок Босер.
После этого матча «Калгари» с 84 очками занимает второе место в Западной конференции, «Ванкувер» с 67 очками — на 10-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Калгари» — 2:5 (0:3, 0:1, 2:1)
Голы: Хэнифин — 6 (Ярнкрок), 4:45 — 0:1. Ткачак — 29 (Баклунд), 7:46 — 0:2. Андерссон — 3 (Ткачак, Дюбе), 13:51 — 0:3. Линдхольм — 31 (Тоффоли), 24:29 — 0:4. Годро — 28 (бол., Ткачак, Андерссон), 46:28 — 0:5. Хаймор — 4 (Ламмикко, Хант), 47:37 — 1:5. Бесер — 18 (бол., Петтерссон, Хьюз), 57:14 — 2:5.
Вратари: Демко (Галак, 40:00) — Владарж.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 25 (4+10+11) — 44 (16+13+15).
Наши: Подколзин (11.14/3/0) — Задоров (18.34/1/0).
20 марта. Ванкувер. Rogers Arena. 18865 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|61
|41
|20
|88
|2
|Питтсбург
|63
|38
|25
|85
|3
|Рейнджерс
|62
|39
|23
|83
|4
|Вашингтон
|63
|35
|28
|80
|5
|Коламбус
|63
|32
|31
|67
|6
|Айлендерс
|59
|26
|33
|61
|7
|Филадельфия
|61
|19
|42
|49
|8
|Нью-Джерси
|62
|22
|40
|49
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|62
|42
|20
|90
|2
|Тампа-Бэй
|61
|39
|22
|84
|3
|Торонто
|62
|39
|23
|83
|4
|Бостон
|62
|38
|24
|81
|5
|Детройт
|62
|25
|37
|57
|6
|Баффало
|62
|21
|41
|50
|7
|Оттава
|62
|22
|40
|49
|8
|Монреаль
|62
|17
|45
|43
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|62
|44
|18
|93
|2
|Сент-Луис
|61
|34
|27
|77
|3
|Миннесота
|60
|36
|24
|76
|4
|Нэшвилл
|62
|36
|26
|76
|5
|Даллас
|60
|33
|27
|69
|6
|Виннипег
|62
|28
|34
|66
|7
|Чикаго
|62
|22
|40
|53
|8
|Аризона
|61
|20
|41
|44
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|62
|38
|24
|84
|2
|Лос-Анджелес
|64
|34
|30
|76
|3
|Эдмонтон
|62
|35
|27
|74
|4
|Вегас
|64
|34
|30
|72
|5
|Ванкувер
|63
|30
|33
|67
|6
|Анахайм
|64
|27
|37
|65
|7
|Сан-Хосе
|61
|26
|35
|60
|8
|Сиэтл
|63
|19
|44
|44
|20.03
|02:00
|
Монреаль – Оттава
|5 : 1
|20.03
|02:00
|
Нэшвилл – Торонто
|6 : 3
|20.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Рейнджерс
|1 : 2
|20.03
|05:00
|
Ванкувер – Калгари
|2 : 5
|20.03
|05:00
|
Сиэтл – Детройт
|4 : 2
|20.03
|21:00
|
Филадельфия – Айлендерс
|- : -
|20.03
|23:59
|
Вашингтон – Даллас
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|61
|90
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|62
|86
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|62
|86
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|57
|46
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|62
|41
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|62
|40
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|48
|2.04
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|41
|2.05
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|29
|2.09