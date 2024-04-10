«Сиэтл» — «Аризона»: видеообзор матча НХЛ

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«Сиэтл» и «Аризона» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра проходила в Сиэтле 10 апреля и завершилась победой хозяев — 5:0.

Видео лучших моментов матча «Сиэтл» — «Аризона» опубликовано на YouTube-канале Sportsnet.

«Сиэтл» с 79 очками занимает 11-е место в Западной конференции. «Аризона» идет на 13-й строчке — 71 очко.