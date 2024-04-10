«Анахайм» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

Читать «СЭ» в

«Анахайм» и «Лос-Анджелес» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра проходила в Анахайме 10 апреля и завершилась победой хозяев — 3:1.

Видео лучших моментов матча «Анахайм» — «Лос-Анджелес» опубликовано на YouTube-канале Sportsnet.

«Анахайм» набрал 57 очков и занимает 14-е место в Западной конференции. «Лос-Анджелес» идет на 7-й строчке — 93 очка.