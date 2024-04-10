«Сиэтл» разгромил «Аризону»

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«Сиэтл» крупно обыграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0. «Кракен» одержали вторую победу подряд.

Нападающие Оливер Бьоркстранд и Мэттью Бенирс сделали по две голевые передачи.

«Сиэтл» с 79 очками занимает 11-е место в Западной конференции. «Аризона» идет на 13-й строчке — 71 очко.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Аризона» — 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Голы: Райт — 4 (Эберле, Шварц), 1:08 — 1:0. Бураковски — 7 (бол., Бенайерс, Шульц), 2:14 — 2:0. Шульц — 7 (Бьоркстранд, Бенайерс), 24:29 — 3:0. Танев — 7 (Гурд, Картье), 46:38 — 4:0. Борген — 3 (Олексяк, Бьоркстранд), 49:35 — 5:0.

Вратари: Грубауэр — Веймелка.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 25 (7+9+9) — 39 (9+18+12).

10 апреля. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».