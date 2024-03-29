«Сиэтл» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

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«Сиэтл» обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Дакс» потерпели третье поражение подряд.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Сиэтл» набрал 73 очка и занимает 11-е место в Западной конференции. «Анахайм» идет на 14-й строчке — 52 очка.

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