«Ванкувер» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

«Даллас» выиграл у «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. «Кэнакс» потерпели второе поражение подряд.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Даллас» набрал 101 очко и первым в Западной конференции гарантировал себе выход в плей-офф. «Ванкувер» идет вторым — 98 очков.

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