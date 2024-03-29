«Аризона» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

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«Аризона» обыграла «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:4. «Предаторз» потерпели первое поражение после серии из шести побед.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Аризона» набрала 67 очков и занимает 13-е место в Западной конференции. «Нэшвилл» идет на 6-й строчке — 90 очков.

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