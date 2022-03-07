Российский вратарь «Нью-Йорка» Игорь Шестеркин признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (1:4). Вратарь сделал 45 сейвов в этой встрече.

Первое место занял форвард Крис Крайдер, оформивший дубль. Третьим стал защитник Джейкоб Труба, набравший 2 (0+2) очка.

Шестеркин в текущем регулярном чемпионате провел 37 матчей и одержал в них 28 побед. В среднем за игру он отражает 94% бросков.

После этого матча «Рейнджерс» с 77 очками занимают четвертое место в Восточной конференции, «Виннипег» с 58 очками — на 12-й строчке Запада.