НХЛ, 6 марта: «Миннесота» Капризова против «Далласа», «Чикаго» — «Тампа» и другие матчи
В ночь с 6 на 7 марта пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Рейнджерс» Артемия Панарина сыграет против «Виннипега» и другие встречи.
НХЛ. Регулярный чемпионат (время — московское):
«Баффало» — «Лос-Анджелес» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Голы: Атанасиу — 6 (Андерсон, Калиев), 36:55 — 0:1. Атанасиу — 7 (п.в., Иафалло, Лизотт), 59:01 — 0:2. Браун — 8 (п.в., Дано), 59:53 — 0:3.
Вратари: Токарски (59:34 — 59:53) — Петерсен.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 19 (9+5+5) — 32 (15+9+8).
Наши: — - -.
6 марта. Баффало. KeyBank Center.
«Нью-Джерси» — «Сент-Луис» — 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)
Голы: Смит — 2 (Братт, Хишир), 9:47 — 1:0. Мерсер — 14 (Хьюз, Веси), 29:26 — 2:0. Крюг — 7 (Тарасенко, Кайру), 42:08 — 2:1. Кайру — 22 (Шенн, Тарасенко), 45:44 — 2:2. Хэмилтон — 9 (Заха, Хьюз), 61:12 — 3:2.
Вратари: Доус — Хуссо.
Штраф: 4 — 12.
Броски: 33 (15+8+9+1) — 21 (12+1+8+0).
Наши: — - Барбашев (16.07/0/0), Бучневич (18.55/1/0), Костин (4.03/0/-2), Тарасенко (16.23/2/+1).
6 марта. Нью-Джерси. Prudential Center. 14923 зрителя.
00.00. «Миннесота Уайлд» — «Даллас Старз»
03:00. «Каролина Харрикейнз» — «Сиэтл»
03:00. «Чикаго Блэкхокс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»
03:00. «Виннипег Джетс» — «Нью-Йорк Рейнджерс»
04:00. «Вегас Голден Найтс» — «Оттава Сенаторз»
04:00. «Анахайм Дакс» — «Сан-Хосе Шаркс»
*С 1 марта матчи НХЛ не транслируют в России.
НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|55
|38
|17
|81
|2
|Питтсбург
|57
|34
|23
|77
|3
|Рейнджерс
|55
|35
|20
|75
|4
|Вашингтон
|57
|30
|27
|69
|5
|Коламбус
|56
|28
|28
|59
|6
|Айлендерс
|52
|21
|31
|50
|7
|Нью-Джерси
|56
|20
|36
|45
|8
|Филадельфия
|55
|17
|38
|44
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|55
|37
|18
|79
|2
|Тампа-Бэй
|54
|36
|18
|78
|3
|Торонто
|55
|35
|20
|74
|4
|Бостон
|56
|34
|22
|72
|5
|Детройт
|56
|24
|32
|54
|6
|Баффало
|57
|18
|39
|44
|7
|Оттава
|54
|19
|35
|43
|8
|Монреаль
|56
|15
|41
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|56
|40
|16
|85
|2
|Сент-Луис
|55
|32
|23
|71
|3
|Миннесота
|53
|32
|21
|67
|4
|Нэшвилл
|55
|31
|24
|66
|5
|Даллас
|54
|31
|23
|65
|6
|Виннипег
|55
|24
|31
|58
|7
|Чикаго
|56
|20
|36
|48
|8
|Аризона
|55
|16
|39
|36
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|54
|33
|21
|73
|2
|Лос-Анджелес
|57
|31
|26
|69
|3
|Вегас
|56
|31
|25
|66
|4
|Эдмонтон
|56
|30
|26
|64
|5
|Ванкувер
|57
|28
|29
|62
|6
|Анахайм
|57
|26
|31
|61
|7
|Сан-Хосе
|55
|24
|31
|54
|8
|Сиэтл
|57
|17
|40
|39
|7.03
|03:00
|
Виннипег – Рейнджерс
|- : -
|7.03
|03:00
|
Каролина – Сиэтл
|- : -
|7.03
|03:00
|
Чикаго – Тампа-Бэй
|- : -
|7.03
|04:00
|
Анахайм – Сан-Хосе
|- : -
|7.03
|04:00
|
Вегас – Оттава
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|56
|79
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|55
|79
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|55
|76
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|52
|39
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|56
|38
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|55
|36
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|36
|1.95
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|26
|2.02
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|39
|2.11