«Миннесота» сыграет против «Далласа», «Виннипег» примет «Рейнджерс» в матче НХЛ

В ночь с 6 на 7 марта пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Рейнджерс» Артемия Панарина сыграет против «Виннипега» и другие встречи.

НХЛ. Регулярный чемпионат (время — московское):

«Баффало» — «Лос-Анджелес» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы: Атанасиу — 6 (Андерсон, Калиев), 36:55 — 0:1. Атанасиу — 7 (п.в., Иафалло, Лизотт), 59:01 — 0:2. Браун — 8 (п.в., Дано), 59:53 — 0:3.

Вратари: Токарски (59:34 — 59:53) — Петерсен.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 19 (9+5+5) — 32 (15+9+8).

Наши: — - -.

6 марта. Баффало. KeyBank Center.

«Нью-Джерси» — «Сент-Луис» — 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)

Голы: Смит — 2 (Братт, Хишир), 9:47 — 1:0. Мерсер — 14 (Хьюз, Веси), 29:26 — 2:0. Крюг — 7 (Тарасенко, Кайру), 42:08 — 2:1. Кайру — 22 (Шенн, Тарасенко), 45:44 — 2:2. Хэмилтон — 9 (Заха, Хьюз), 61:12 — 3:2.

Вратари: Доус — Хуссо.

Штраф: 4 — 12.

Броски: 33 (15+8+9+1) — 21 (12+1+8+0).

Наши: — - Барбашев (16.07/0/0), Бучневич (18.55/1/0), Костин (4.03/0/-2), Тарасенко (16.23/2/+1).

6 марта. Нью-Джерси. Prudential Center. 14923 зрителя.

00.00. «Миннесота Уайлд» — «Даллас Старз»

03:00. «Каролина Харрикейнз» — «Сиэтл»

03:00. «Чикаго Блэкхокс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

03:00. «Виннипег Джетс» — «Нью-Йорк Рейнджерс»

04:00. «Вегас Голден Найтс» — «Оттава Сенаторз»

04:00. «Анахайм Дакс» — «Сан-Хосе Шаркс»

*С 1 марта матчи НХЛ не транслируют в России.

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //

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