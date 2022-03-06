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6 марта, 23:50

НХЛ, 6 марта: «Миннесота» Капризова против «Далласа», «Чикаго» — «Тампа» и другие матчи

«Миннесота» сыграет против «Далласа», «Виннипег» примет «Рейнджерс» в матче НХЛ
Сергей Баюшкин
Корреспондент
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports

В ночь с 6 на 7 марта пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Рейнджерс» Артемия Панарина сыграет против «Виннипега» и другие встречи.

НХЛ. Регулярный чемпионат (время — московское):

«Баффало» — «Лос-Анджелес» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Голы: Атанасиу — 6 (Андерсон, Калиев), 36:55 — 0:1. Атанасиу — 7 (п.в., Иафалло, Лизотт), 59:01 — 0:2. Браун — 8 (п.в., Дано), 59:53 — 0:3.
Вратари: Токарски (59:34 — 59:53) — Петерсен.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 19 (9+5+5) — 32 (15+9+8).
Наши: — - -.
6 марта. Баффало. KeyBank Center.

«Нью-Джерси» — «Сент-Луис» — 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)
Голы: Смит — 2 (Братт, Хишир), 9:47 — 1:0. Мерсер — 14 (Хьюз, Веси), 29:26 — 2:0. Крюг — 7 (Тарасенко, Кайру), 42:08 — 2:1. Кайру — 22 (Шенн, Тарасенко), 45:44 — 2:2. Хэмилтон — 9 (Заха, Хьюз), 61:12 — 3:2.
Вратари: Доус — Хуссо.
Штраф: 4 — 12.
Броски: 33 (15+8+9+1) — 21 (12+1+8+0).
Наши: — - Барбашев (16.07/0/0), Бучневич (18.55/1/0), Костин (4.03/0/-2), Тарасенко (16.23/2/+1).
6 марта. Нью-Джерси. Prudential Center. 14923 зрителя.

00.00. «Миннесота Уайлд» — «Даллас Старз»

03:00. «Каролина Харрикейнз» — «Сиэтл»

03:00. «Чикаго Блэкхокс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

03:00. «Виннипег Джетс» — «Нью-Йорк Рейнджерс»

04:00. «Вегас Голден Найтс» — «Оттава Сенаторз»

04:00. «Анахайм Дакс» — «Сан-Хосе Шаркс»

*С 1 марта матчи НХЛ не транслируют в России.

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке

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«Сент-Луис» в овертайме проиграл «Нью-Джерси», Тарасенко сделал две голевые передачи
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Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 55 38 17 81
2 Питтсбург 57 34 23 77
3 Рейнджерс 55 35 20 75
4 Вашингтон 57 30 27 69
5 Коламбус 56 28 28 59
6 Айлендерс 52 21 31 50
7 Нью-Джерси 56 20 36 45
8 Филадельфия 55 17 38 44
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 55 37 18 79
2 Тампа-Бэй 54 36 18 78
3 Торонто 55 35 20 74
4 Бостон 56 34 22 72
5 Детройт 56 24 32 54
6 Баффало 57 18 39 44
7 Оттава 54 19 35 43
8 Монреаль 56 15 41 37
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 56 40 16 85
2 Сент-Луис 55 32 23 71
3 Миннесота 53 32 21 67
4 Нэшвилл 55 31 24 66
5 Даллас 54 31 23 65
6 Виннипег 55 24 31 58
7 Чикаго 56 20 36 48
8 Аризона 55 16 39 36
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 54 33 21 73
2 Лос-Анджелес 57 31 26 69
3 Вегас 56 31 25 66
4 Эдмонтон 56 30 26 64
5 Ванкувер 57 28 29 62
6 Анахайм 57 26 31 61
7 Сан-Хосе 55 24 31 54
8 Сиэтл 57 17 40 39
Результаты / календарь
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27.02
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1.03
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5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
7.03 03:00
Виннипег – Рейнджерс
- : -
7.03 03:00
Каролина – Сиэтл
 - : -
7.03 03:00
Чикаго – Тампа-Бэй
 - : -
7.03 04:00
Анахайм – Сан-Хосе
 - : -
7.03 04:00
Вегас – Оттава
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 56 79
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 55 79
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 55 76
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 52 39
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 56 38
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 55 36
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 36 1.95
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 26 2.02
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 39 2.11
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