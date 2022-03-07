«Анахайм» вырвал победу у «Сан-Хосе» в овертайме, «Вегас» обыграл «Оттаву»
«Вегас» обыграл «Оттаву» счетом 2:1 в матче регулярного сезона НХЛ. Россияне Евгений Дадонов, Артем Зуб и Никита Зайцев очков в этой встрече не набрали.
В параллельном матче «Анахайм» в овертайме обыграл «Сан-Хосе» (3:2 ОТ). В овертайме победную шайбу забил Рикард Ракелль.
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«Анахайм» — «Сан-Хосе» — 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)
Голы: Кутюр — 19 (Майер, Хатакка), 7:47 — 0:1. Хенрик — 11 (Комтуа, Терри), 21:41 — 1:1. Власик — 1 (Мелош), 22:57 — 1:2. Милано — 12 (Хенрик, Фаулер), 39:39 — 2:2. Ракелль — 16 (Терри, Фаулер), 60:14 — 3:2.
Вратари: Столарз — Савченко.
Штраф: 11 — 15.
Броски: 36 (9+13+13+1) — 22 (10+6+6+0).
Наши: — - Барабанов (14.46/0/-1).
7 марта. Анахайм. Honda Center.
«Вегас» — «Оттава» — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Маршессо — 24 (Смит), 26:46 — 1:0. Ткачак — 18 (бол., Уайт, Штютцле), 28:53 — 1:1. Айкел — 3 (бол., Пачиоретти, Маршессо), 59:54 — 2:1.
Вратари: Ленер — Форсберг.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 42 (17+15+10) — 40 (15+9+16).
Наши: Дадонов (13.14/1/0) — Зайцев (23.04/2/0), Зуб (22.46/1/0).
7 марта. Парадайс. T-Mobile Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|56
|39
|17
|83
|2
|Рейнджерс
|56
|36
|20
|77
|3
|Питтсбург
|57
|34
|23
|77
|4
|Вашингтон
|57
|30
|27
|69
|5
|Коламбус
|56
|28
|28
|59
|6
|Айлендерс
|52
|21
|31
|50
|7
|Нью-Джерси
|56
|20
|36
|45
|8
|Филадельфия
|55
|17
|38
|44
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|55
|37
|18
|80
|2
|Флорида
|55
|37
|18
|79
|3
|Торонто
|55
|35
|20
|74
|4
|Бостон
|56
|34
|22
|72
|5
|Детройт
|56
|24
|32
|54
|6
|Баффало
|57
|18
|39
|44
|7
|Оттава
|55
|19
|36
|43
|8
|Монреаль
|56
|15
|41
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|56
|40
|16
|85
|2
|Сент-Луис
|55
|32
|23
|71
|3
|Миннесота
|54
|32
|22
|67
|4
|Даллас
|55
|32
|23
|67
|5
|Нэшвилл
|55
|31
|24
|66
|6
|Виннипег
|56
|24
|32
|58
|7
|Чикаго
|57
|20
|37
|48
|8
|Аризона
|55
|16
|39
|36
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|54
|33
|21
|73
|2
|Лос-Анджелес
|57
|31
|26
|69
|3
|Вегас
|57
|32
|25
|68
|4
|Эдмонтон
|56
|30
|26
|64
|5
|Анахайм
|58
|27
|31
|63
|6
|Ванкувер
|57
|28
|29
|62
|7
|Сан-Хосе
|56
|24
|32
|55
|8
|Сиэтл
|58
|17
|41
|39
|7.03
|03:00
|
Виннипег – Рейнджерс
|1 : 4
|7.03
|03:00
|
Каролина – Сиэтл
|3 : 2
|7.03
|03:00
|
Чикаго – Тампа-Бэй
|3 : 6
|7.03
|04:00
|
Анахайм – Сан-Хосе
|3 : 2 ОТ
|7.03
|04:00
|
Вегас – Оттава
|2 : 1
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|56
|79
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|55
|79
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|55
|76
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|52
|39
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|56
|38
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|56
|38
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|37
|1.93
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|26
|2.02
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|39
|2.11