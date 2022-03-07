«Анахайм» вырвал победу у «Сан-Хосе» в овертайме, «Вегас» обыграл «Оттаву»

«Вегас» обыграл «Оттаву» счетом 2:1 в матче регулярного сезона НХЛ. Россияне Евгений Дадонов, Артем Зуб и Никита Зайцев очков в этой встрече не набрали.

В параллельном матче «Анахайм» в овертайме обыграл «Сан-Хосе» (3:2 ОТ). В овертайме победную шайбу забил Рикард Ракелль.

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«Анахайм» — «Сан-Хосе» — 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Кутюр — 19 (Майер, Хатакка), 7:47 — 0:1. Хенрик — 11 (Комтуа, Терри), 21:41 — 1:1. Власик — 1 (Мелош), 22:57 — 1:2. Милано — 12 (Хенрик, Фаулер), 39:39 — 2:2. Ракелль — 16 (Терри, Фаулер), 60:14 — 3:2.

Вратари: Столарз — Савченко.

Штраф: 11 — 15.

Броски: 36 (9+13+13+1) — 22 (10+6+6+0).

Наши: — - Барабанов (14.46/0/-1).

7 марта. Анахайм. Honda Center.

«Вегас» — «Оттава» — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Маршессо — 24 (Смит), 26:46 — 1:0. Ткачак — 18 (бол., Уайт, Штютцле), 28:53 — 1:1. Айкел — 3 (бол., Пачиоретти, Маршессо), 59:54 — 2:1.

Вратари: Ленер — Форсберг.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 42 (17+15+10) — 40 (15+9+16).

Наши: Дадонов (13.14/1/0) — Зайцев (23.04/2/0), Зуб (22.46/1/0).

7 марта. Парадайс. T-Mobile Arena.