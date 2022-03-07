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Сегодня, 07:23

«Анахайм» вырвал победу у «Сан-Хосе» в овертайме, «Вегас» обыграл «Оттаву»

Виктория Кравченко

«Вегас» обыграл «Оттаву» счетом 2:1 в матче регулярного сезона НХЛ. Россияне Евгений Дадонов, Артем Зуб и Никита Зайцев очков в этой встрече не набрали.

В параллельном матче «Анахайм» в овертайме обыграл «Сан-Хосе» (3:2 ОТ). В овертайме победную шайбу забил Рикард Ракелль.

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«Анахайм» — «Сан-Хосе» — 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Кутюр — 19 (Майер, Хатакка), 7:47 — 0:1. Хенрик — 11 (Комтуа, Терри), 21:41 — 1:1. Власик — 1 (Мелош), 22:57 — 1:2. Милано — 12 (Хенрик, Фаулер), 39:39 — 2:2. Ракелль — 16 (Терри, Фаулер), 60:14 — 3:2.

Вратари: Столарз — Савченко.

Штраф: 11 — 15.

Броски: 36 (9+13+13+1) — 22 (10+6+6+0).

Наши: — - Барабанов (14.46/0/-1).

7 марта. Анахайм. Honda Center.

«Вегас» — «Оттава» — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Маршессо — 24 (Смит), 26:46 — 1:0. Ткачак — 18 (бол., Уайт, Штютцле), 28:53 — 1:1. Айкел — 3 (бол., Пачиоретти, Маршессо), 59:54 — 2:1.

Вратари: Ленер — Форсберг.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 42 (17+15+10) — 40 (15+9+16).

Наши: Дадонов (13.14/1/0) — Зайцев (23.04/2/0), Зуб (22.46/1/0).

7 марта. Парадайс. T-Mobile Arena.

НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Оттава Сенаторз
ХК Сан-Хосе Шаркс
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2 Рейнджерс 56 36 20 77
3 Питтсбург 57 34 23 77
4 Вашингтон 57 30 27 69
5 Коламбус 56 28 28 59
6 Айлендерс 52 21 31 50
7 Нью-Джерси 56 20 36 45
8 Филадельфия 55 17 38 44
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 55 37 18 80
2 Флорида 55 37 18 79
3 Торонто 55 35 20 74
4 Бостон 56 34 22 72
5 Детройт 56 24 32 54
6 Баффало 57 18 39 44
7 Оттава 55 19 36 43
8 Монреаль 56 15 41 37
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 56 40 16 85
2 Сент-Луис 55 32 23 71
3 Миннесота 54 32 22 67
4 Даллас 55 32 23 67
5 Нэшвилл 55 31 24 66
6 Виннипег 56 24 32 58
7 Чикаго 57 20 37 48
8 Аризона 55 16 39 36
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 54 33 21 73
2 Лос-Анджелес 57 31 26 69
3 Вегас 57 32 25 68
4 Эдмонтон 56 30 26 64
5 Анахайм 58 27 31 63
6 Ванкувер 57 28 29 62
7 Сан-Хосе 56 24 32 55
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Виннипег – Рейнджерс
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Каролина – Сиэтл
 3 : 2
7.03 03:00
Чикаго – Тампа-Бэй
 3 : 6
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Анахайм – Сан-Хосе
 3 : 2 ОТ
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