Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан второй звездой дня в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

В матче регулярного чемпионата против «Тампы» (4:0) россиянин отразил все 38 бросков по своим воротам.

Первой звездой дня стал нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад, который сделал хет-трик в ворота «Тампы».

Третья звезда — нападающий «Питтсбурга» Эван Родригес, на счету которого 3 гола в матче с «Сан-Хосе» (8:5).