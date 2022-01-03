Шестеркин признан второй звездой дня в НХЛ
Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин признан второй звездой дня в НХЛ
08:13
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан второй звездой дня в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.
В матче регулярного чемпионата против «Тампы» (4:0) россиянин отразил все 38 бросков по своим воротам.
Первой звездой дня стал нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад, который сделал хет-трик в ворота «Тампы».
Третья звезда — нападающий «Питтсбурга» Эван Родригес, на счету которого 3 гола в матче с «Сан-Хосе» (8:5).
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