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Шестеркин признан второй звездой дня в НХЛ

Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин признан второй звездой дня в НХЛ
08:13
Игорь Шестеркин. Фото Instagram
Игорь Шестеркин. Фото Instagram
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Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан второй звездой дня в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

В матче регулярного чемпионата против «Тампы» (4:0) россиянин отразил все 38 бросков по своим воротам.

Первой звездой дня стал нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад, который сделал хет-трик в ворота «Тампы».

Третья звезда — нападающий «Питтсбурга» Эван Родригес, на счету которого 3 гола в матче с «Сан-Хосе» (8:5).

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Иван Торопцев все материалы автора
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