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Биссоннетт оценил игру Шестеркина против «Тампы»

06:24

Экс-игрок НХЛ Пол Биссоннетт оценил игру российского голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестеркина против «Тампы» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:0). Россиянин отразил все 38 бросков по своим воротам.

«Везина?» — написал Биссоннетт в комментарии к видео с игрой Шестеркина, опубликованном в Twitter.

Напомним, награда «Везина Трофи» вручается лучшему голкиперу сезона НХЛ.

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Евгений Козинов все материалы автора
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