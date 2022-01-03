Биссоннетт оценил игру Шестеркина против «Тампы»

Экс-игрок НХЛ Пол Биссоннетт оценил игру российского голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестеркина против «Тампы» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:0). Россиянин отразил все 38 бросков по своим воротам.

«Везина?» — написал Биссоннетт в комментарии к видео с игрой Шестеркина, опубликованном в Twitter.

Напомним, награда «Везина Трофи» вручается лучшему голкиперу сезона НХЛ.