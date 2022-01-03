Галлан о Шестеркине: «Сегодня он был на высоте. Он готов сделать шаг вперед в карьере»

Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан оценил игру вратаря Игоря Шестеркина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (4:0).

«Все игроки прибавили. Все парни сегодня сыграли здорово. Они все хорошие, и это командный успех. У нас тоже ведь были проблемы с защитой, кто-то выбыл. Но ребята показали отличный хоккей, выдержав высокую конкуренцию. Да, Игорь Шестеркин тоже был великолепен. Но такую игру мы от него и ждем. Он никогда не играет плохо. Но сегодня был просто на высоте.



Наверное, у вас такие же чувства, как у меня. Я знаю, что в прошлом сезоне вы много говорили о вратарях. А когда я получал работу в «Рейнджерс», то мне сказали, что в команде есть два очень хороших голкипера. Шестеркин же готов к тому, чтобы сделать шаг вперед в карьере. Что мы и видим, теперь получая возможность насладиться его игрой», — приводит официальный сайт НХЛ слова Галлана.

В игре с «Тампой» Шестеркин отразил все 38 бросков по своим воротам и был признан второй звездой дня. 26-летний россиянин провел четвертый матч на ноль за все время выступлений в НХЛ.