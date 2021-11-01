Шестеркин признан первой звездой матча с «Сиэтлом»

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (3:1).

25-летний россиянин отразил 31 бросок. Второй звездой признан форвард Барклай Гудроу, третья звезда — автор единственной шайбы «Сиэтла» Джордан Эберле.

После этого матча «Рейнджерс» с 13 очками занимают четвертое место в Восточной конференции, «Сиэтл» с 7 очками — на 13-й строчке Запада.