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«Шестеркин не человек». «Рейнджерс» — о сейвах вратаря в матче с «Сиэтлом»

В «Рейнджерс» восхитились игрой Шестеркина в матче против «Сиэтла»
07:29
Игорь Шестеркин. Фото Getty Images
Игорь Шестеркин. Фото Getty Images
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«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Сиэтл» со счетом 3:1.

Первой звездой матча стал вратарь команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин, который сделал 31 сейв.

«Игорь Шестеркин не человек», — написала пресс-служба клуба в Twitter, приложив видео сейва вратаря.

После этого матча «Рейнджерс» с 13 очками занимают четвертое место в Восточной конференции, «Сиэтл» с 7 очками — на 13-й строчке Запада.

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Сергей Разин все материалы автора
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