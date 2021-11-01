«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Сиэтл» со счетом 3:1.

Первой звездой матча стал вратарь команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин, который сделал 31 сейв.

«Игорь Шестеркин не человек», — написала пресс-служба клуба в Twitter, приложив видео сейва вратаря.

Igor Shesterkin is not human pic.twitter.com/vGplHQn8vx — New York Rangers (@NYRangers) November 1, 2021

После этого матча «Рейнджерс» с 13 очками занимают четвертое место в Восточной конференции, «Сиэтл» с 7 очками — на 13-й строчке Запада.