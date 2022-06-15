Шестеркин ответил на скандирования фанатов соперника его имени после пропущенных голов

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин признался, что кричалки фанатов не оказывают на него негативного влияния. Болельщики «Питтсбурга» и «Каролины» по ходу плей-офф насмешливо скандировали «I-GOR — I-GOR».

«Знаешь, все думают, что я плохо играл, но это были плохие дни. Дерьмо случается. Это были непростые голы. Это же не были голы от красной линии. Фанаты «Питтсбурга» пытались вывести меня из себя, когда скандировали «Игорь», но мне все равно. Когда следующей командой стала «Каролина», они пытались сделать то же самое — но для меня это не имеет значения. Думаю, это только помогло мне сосредоточиться на игре», — цитирует lohud Шестеркина.

Напомним, «Рейнджерс» дошли до полуфинала Кубка Стэнли, где проиграли «Тампа-Бэй» — 2-4.