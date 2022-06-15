Кемпер перед финалом Кубка Стэнли похвалил Василевского

Голкипер «Колорадо» Дарси Кемпер перед финальной серией Кубка Стэнли против «Тампа-Бэй» похвалил российского вратаря Андрея Василевского.

«Не стоит волноваться о том, кто против тебя на другой стороне площадки. Необходимо просто выйти и сыграть в свою игру, убедившись, что играешь хорошо. Очевидно, что Василевский добился большого успеха и является парнем, с которым все пытаются сравниться. Так что это интересный вызов», — цитирует пресс-служба НХЛ Кемпера.

Первый матч финальной серии Кубка Стэнли пройдет в Денвере 16 июня. Начало встречи в 3.00 по московскому времени.