Экс-вратарь «Металлурга» Олкинуора подписал контракт с «Детройтом»

Экс-вратарь «Металлурга» Юхо Олкинуора продолжит карьеру в НХЛ. Как сообщает CapFriendly, 31-летний финн подпишет двусторонний контракт с «Детройтом» на 750 тысяч долларов. Соглашение рассчитано на один год.

Олкинуора играл за «Металлург» с 2020 года. В марте этого года клуб расторг контракт с голкипером.

Напомним, Олкинуора был признан лучшим игроком чемпионата мира-2022.