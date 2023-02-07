Шестеркин оценил свою игру за «Рейнджерс» в текущем сезоне НХЛ
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин недоволен своей игрой в нынешнем сезоне НХЛ.
«На данный момент я не особо доволен проведением нынешнего сезона, стараюсь набрать обороты и прибавить во всех компонентах», — приводит слова Шестеркина ТАСС.
По словам хоккеиста, по сравнению с прошлым сезоном отношение к нему со стороны публики и прессы не поменялось.
«Относятся так же прекрасно, просто, может, больше внимания приковано стало. А в целом отношение с самого первого дня было очень приятным, и приятно находиться и общаться здесь с людьми», — отметил Шестеркин.
По итогам прошлого сезона российских хоккеист был признан лучшим вратарем НХЛ.
В 36 матчах нынешнего чемпионата 27-летний вратарь одержал 21 победу, уступив в восьми встречах в основное время и в семи — в овертайме. В среднем Шестеркин пропускает 2,45 шайбы за игру.
|7.02
|03:00
|
Филадельфия – Айлендерс
|1 : 2
|7.02
|03:00
|
Флорида – Тампа-Бэй
|7 : 1
|7.02
|03:30
|
Нью-Джерси – Ванкувер
|5 : 4 ОТ
|7.02
|03:30
|
Рейнджерс – Калгари
|5 : 4 ОТ
|7.02
|04:30
|
Даллас – Анахайм
|3 : 2 Б
|7.02
|05:00
|
Аризона – Миннесота
|3 : 2