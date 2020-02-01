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Шестеркин дважды попытался забить в своей четвертой игре в НХЛ

08:31
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Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин дважды попытался забить в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (4:2). За минуту до конца третьего периода он дважды бросал по пустым воротам, но оба раза промахнулся.

Для голкипера эта игра стала всего четвертой в НХЛ.

На данный момент в НХЛ вратари смогли отличиться 15 раз. Больше всех — 3 шайбы — забросил Мартин Бродер. Из 15 голов только один забил российский голкипер — Евгений Набоков в составе «Сан-Хосе» 10 марта 2002 года в игре с «Ванкувером» (7:4).

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