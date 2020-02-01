Шестеркин дважды попытался забить в своей четвертой игре в НХЛ

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин дважды попытался забить в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (4:2). За минуту до конца третьего периода он дважды бросал по пустым воротам, но оба раза промахнулся.

Rookie goaltender, Igor Shesterkin, went for the goalie goal tonight... twice. pic.twitter.com/rRqtbuRiFx https://t.co/SUSgakUIKu — Sports Roadhouse(r) (@SportsRoadhouse) February 1, 2020

Для голкипера эта игра стала всего четвертой в НХЛ.

На данный момент в НХЛ вратари смогли отличиться 15 раз. Больше всех — 3 шайбы — забросил Мартин Бродер. Из 15 голов только один забил российский голкипер — Евгений Набоков в составе «Сан-Хосе» 10 марта 2002 года в игре с «Ванкувером» (7:4).