Серия послематчевых буллитов в матче «Питтсбург» — «Монреаль» стала самой длинной в этом сезоне НХЛ

«Питтсбург» обыграл «Монреаль» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б. Решающий бросок реализовал форвард Янсен Харкинс.

Серия послематчевых буллитов стала самой продолжительной в этом сезоне. Команды исполнили по 12 бросков.

«Питтсбург» поднялся на 12-е место в таблице Восточной конференции с 29 очками в 28 матчах, «Монреаль» опустился на 13-ю строчку с 28 очками в 29 играх.