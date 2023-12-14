Дубль Ничушкина помог «Колорадо» победить «Баффало»
«Колорадо» дома обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.
У хозяев дубль оформил россиянин Валерий Ничушкин. Форвард набрал 25 (12+13) очков в 27 матчах в этом сезоне.
Голкипер «Эвеланш» Иван Просветов совершил 29 сейвов с процентом отраженных бросков 96,67. Нэйтан Маккиннон отметился ассистентским дублем. Микко Рантанен набрал 3 (1+2) очка.
«Колорадо» набрал 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Баффало» с 27 очками — на 14-й строчке «Востока».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Баффало» — 5:1 (3:1, 0:0, 2:0)
Голы: Рантанен — 14 (Маккиннон, Макар), 5:25 — 1:0. Ничушкин — 11 (Олофссон, Рантанен), 10:28 — 2:0. Вуд — 5 (Малински), 11:55 — 3:0. Бенсон — 3 (Далин, Петерка), 18:38 — 3:1. Малински — 1 (Джонсон, Друэн), 42:40 — 4:1. Ничушкин — 12 (бол., Маккиннон, Рантанен), 53:11 — 5:1.
Вратари: Просветов — Луукконен.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 30 (15+5+10) — 30 (6+15+9).
Наши: Ничушкин (22.30/7/+1) — -.
14 декабря. Денвер. Ball Arena. 18034 зрителя
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|3 : 4 Б
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|
Нью-Джерси – Бостон
|2 : 1 ОТ
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Айлендерс – Анахайм
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|06:00
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Колорадо – Баффало
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|06:30
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Лос-Анджелес – Виннипег
|2 : 5
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|29
|47
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|29
|41
|
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Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|29
|41
|И
|Г
|
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Брок Босер
Ванкувер
|29
|21
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|26
|21
|
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Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|29
|19
|И
|КН
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Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
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|1.87
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Кэм Тэлбот
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