«Айлендерс» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

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«Айлендерс» обыграли «Анахайм» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Айлендерс» занимают пятое место в таблице Восточной конференции с 35 очками в 28 матчах.

«Анахайм» идет на 15-й строчке Запада с 20 очками в 28 играх.

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