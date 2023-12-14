«Айлендерс» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ
«Айлендерс» обыграли «Анахайм» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
«Айлендерс» занимают пятое место в таблице Восточной конференции с 35 очками в 28 матчах.
«Анахайм» идет на 15-й строчке Запада с 20 очками в 28 играх.
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|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|27
|19
|8
|39
|2
|Айлендерс
|28
|14
|14
|35
|3
|Филадельфия
|28
|15
|13
|33
|4
|Вашингтон
|25
|14
|11
|31
|5
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|27
|15
|12
|31
|6
|Каролина
|28
|15
|13
|31
|7
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|36
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|11
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|15
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|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|28
|17
|11
|36
|2
|Даллас
|27
|16
|11
|35
|3
|Виннипег
|27
|16
|11
|34
|4
|Нэшвилл
|29
|16
|13
|32
|5
|Аризона
|28
|13
|15
|28
|6
|Сент-Луис
|28
|13
|15
|27
|7
|Миннесота
|26
|10
|16
|24
|8
|Чикаго
|28
|9
|19
|19
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|30
|20
|10
|45
|2
|Ванкувер
|29
|19
|10
|39
|3
|Лос-Анджелес
|25
|16
|9
|36
|4
|Эдмонтон
|26
|13
|13
|27
|5
|Калгари
|29
|11
|18
|26
|6
|Сиэтл
|30
|9
|21
|25
|7
|Сан-Хосе
|29
|9
|20
|21
|8
|Анахайм
|28
|10
|18
|20
Результаты / календарь
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18.12
19.12
|14.12
|03:00
|
Монреаль – Питтсбург
|3 : 4 Б
|14.12
|03:30
|
Нью-Джерси – Бостон
|2 : 1 ОТ
|14.12
|03:30
|
Айлендерс – Анахайм
|4 : 3
|14.12
|06:00
|
Колорадо – Баффало
|- : -
|14.12
|06:30
|
Лос-Анджелес – Виннипег
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|29
|47
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|29
|41
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|27
|39
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|29
|21
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|26
|21
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|29
|19
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87
|
|
Кэм Тэлбот
Лос-Анджелес
|18
|1.9
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