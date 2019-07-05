Сергей Бобровский: "Панарин не менее счастлив оказаться в "Рейнджерс", чем я – во "Флориде"

Российский вратарь Сергей Бобровский, перешедший из "Коламбуса" во "Флориду", отметил, что его бывший одноклубник нападающий Артемий Панарин выбрал лучший для себя вариант.
Российский форвард мог также перейти во "Флориду", но предпочел "Рейнджерс".
– Это жизнь, это бизнес. Конечно, мы с ним хорошие друзья, но для него и его семьи важно, чтобы он был счастлив, – цитирует вратаря официальный сайт лиги. - Так же как для меня важно, чтобы счастлив был я и мои близкие. Да, мы больше не играем вместе, но мы оба счастливы. Мы выбирали наилучшие варианты каждый для себя. Думаю, он не менее счастлив оказаться в "Рейнджерс", чем я – во "Флориде".
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