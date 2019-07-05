Сергей Бобровский: "Панарин не менее счастлив оказаться в "Рейнджерс", чем я – во "Флориде"

Российский вратарь Сергей Бобровский, перешедший из "Коламбуса" во "Флориду"​, отметил, что его бывший одноклубник нападающий Артемий Панарин выбрал лучший для себя вариант.

Российский форвард мог также перейти во "Флориду", но предпочел "Рейнджерс".

– Это жизнь, это бизнес. Конечно, мы с ним хорошие друзья, но для него и его семьи важно, чтобы он был счастлив, – цитирует вратаря официальный сайт лиги. - Так же как для меня важно, чтобы счастлив был я и мои близкие. Да, мы больше не играем вместе, но мы оба счастливы. Мы выбирали наилучшие варианты каждый для себя. Думаю, он не менее счастлив оказаться в "Рейнджерс", чем я – во "Флориде".