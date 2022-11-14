Сергачев в матче с «Вашингтоном» оформил дубль

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Защитник «Тампы» Михаил Сергачев отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона».

24-летний россиянин забросил шайбу на 17-й минуте, реализовав большинство с передачи Никиты Кучерова, и сделал счет 4:0.

На данный момент на счету Сергачева 14 (4+10) очков в 15 матчах сезона.