Кучеров в матче с «Вашингтоном» забросил седьмую шайбу в сезоне
Форвард «Тампы» Никита Кучеров отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона».
29-летний россиянин забросил шайбу на 9-й минуте, реализовав большинство с передачи Михаила Сергачева, и сделал счет 2:0.
На данный момент на счету Кучерова 22 (7+15) очка в 15 матчах сезона.
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|14.11
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|
Бостон – Ванкувер
|5 : 2
|14.11
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|
Миннесота – Сан-Хосе
|2 : 3 Б
|14.11
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|
Рейнджерс – Аризона
|4 : 1
|14.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Вашингтон
|6 : 3
|14.11
|04:00
|
Сиэтл – Виннипег
|2 : 3 ОТ
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|И
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|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|32
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|16
|28
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|16
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|И
|Г
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
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|15
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|16
|12
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|15
|11
|И
|КН
|
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Джейк Эттингер
Даллас
|9
|1.80
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Линус Ульмарк
Бостон
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Коннор Хеллибак
Виннипег
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