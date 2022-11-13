НХЛ: «Миннесота» — «Сан-Хосе», «Тампа-Бэй» — «Вашингтон» и другие матчи 13 и 14 ноября
13 ноября, воскресенье
«Филадельфия» — «Даллас» — 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
Голы: Блумел — 1 (Сегин, Линделл), 2:36 — 0:1. Линделл — 2 (Робертсон, Павелски), 18:24 — 0:2. Конекны — 6 (Хэйс, Типпетт), 20:54 — 1:2. Павелски — 8 (бол., Хейсканен, Бенн), 29:06 — 1:3. Гленденинг — 2 (мен., Делландреа, Линделл), 40:57 — 1:4. Робертсон — 10 (бол., Павелски, Хинтц), 50:59 — 1:5.
Вратари: Сандстрем — Эттингер.
Штраф: 6 — 12.
Броски: 38 (12+12+14) — 31 (12+9+10).
Наши: Проворов (19.53/2/-1) — -.
13 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center. 16898 зрителей.
13 ноября, воскресенье
3.00 «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»
НХЛ: лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|15
|12
|3
|24
|2
|Айлендерс
|16
|10
|6
|20
|3
|Каролина
|15
|9
|6
|19
|4
|Рейнджерс
|16
|7
|9
|17
|5
|Филадельфия
|15
|7
|8
|16
|6
|Вашингтон
|16
|7
|9
|16
|7
|Питтсбург
|15
|6
|9
|15
|8
|Коламбус
|14
|4
|10
|9
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|15
|13
|2
|26
|2
|Торонто
|16
|8
|8
|19
|3
|Детройт
|15
|7
|8
|17
|4
|Монреаль
|15
|8
|7
|17
|5
|Флорида
|15
|8
|7
|17
|6
|Тампа-Бэй
|14
|7
|7
|15
|7
|Баффало
|15
|7
|8
|14
|8
|Оттава
|14
|5
|9
|11
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|15
|9
|6
|19
|2
|Виннипег
|13
|8
|5
|17
|3
|Колорадо
|13
|8
|5
|17
|4
|Миннесота
|14
|7
|7
|15
|5
|Чикаго
|14
|6
|8
|15
|6
|Аризона
|14
|6
|8
|13
|7
|Нэшвилл
|15
|6
|9
|13
|8
|Сент-Луис
|13
|5
|8
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|16
|13
|3
|26
|2
|Лос-Анджелес
|17
|10
|7
|21
|3
|Сиэтл
|15
|8
|7
|18
|4
|Эдмонтон
|16
|9
|7
|18
|5
|Калгари
|14
|6
|8
|14
|6
|Ванкувер
|15
|4
|11
|11
|7
|Сан-Хосе
|16
|4
|12
|11
|8
|Анахайм
|15
|4
|11
|9
|14.11
|02:00
|
Бостон – Ванкувер
|- : -
|14.11
|02:00
|
Миннесота – Сан-Хосе
|- : -
|14.11
|02:00
|
Рейнджерс – Аризона
|- : -
|14.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Вашингтон
|- : -
|14.11
|04:00
|
Сиэтл – Виннипег
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|32
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|16
|28
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|13
|23
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|15
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|15
|12
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|15
|11
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|9
|1.80
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|12
|1.95
|
|
Коннор Хеллибак
Виннипег
|11
|2.08