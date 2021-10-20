Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Сергачев: «Кучеров - самый психологически устойчивый игрок, которого я знаю»

20:00
Теги:

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев прокомментировал травму одноклубника Никиты Кучерова.

«Пожалуй, Кучеров - самый психологически устойчивый игрок, которого я знаю. Он никогда не огорчается и не унывает. Конечно, он расстраивается после неудачных игр, но не в подобных случаях невезения. Он может погрустить час, и потом все снова видят счастливого Куча. Сейчас он чувствует себя хорошо, вся команда старается его поддержать, и он сохраняет позитивный настрой», — цитирует Кучерова официальный сайт КХЛ.

Ранее стало известно, что Кучерову может потребоваться операция. 28-летний россиянин получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (2:1 ОТ).

В нынешнем сезоне Кучеров в 3 матчах набрал 4 (1+3) очка. Ранее хоккеист был назван в первой тройке сборной России на Олимпиаду-2022.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/kucherov-samyj-psikhologicheski-silnyj-igrok/c-327008004

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора
Читайте также
Допинг у олимпийского чемпиона Мусэрского: бомба или трагичная случайность?
Эксперт из США предупредил о риске войны с Россией из-за Белоруссии
0