Сергачев: «Кучеров - самый психологически устойчивый игрок, которого я знаю»

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев прокомментировал травму одноклубника Никиты Кучерова.

«Пожалуй, Кучеров - самый психологически устойчивый игрок, которого я знаю. Он никогда не огорчается и не унывает. Конечно, он расстраивается после неудачных игр, но не в подобных случаях невезения. Он может погрустить час, и потом все снова видят счастливого Куча. Сейчас он чувствует себя хорошо, вся команда старается его поддержать, и он сохраняет позитивный настрой», — цитирует Кучерова официальный сайт КХЛ.

Ранее стало известно, что Кучерову может потребоваться операция. 28-летний россиянин получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (2:1 ОТ).