«Сент-Луис» выиграл у «Сан-Хосе». Тарасенко и Бучневич отметились голевыми передачами

«Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Блюз» прервали свою неудачную серию из восьми поражений. «Шаркс» потерпели пятое поражение подряд.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко сделал голевую передачу, а его одноклубник и соотечественник Павел Бучневич — две.

«Сент-Луис» идет на последнем месте в Западной конференции, а «Сан-Хосе» — на предпоследнем.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Сан-Хосе» — 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

Голы: Крюг — 2 (Шенн, Фолк), 2:30 — 1:0. Майер — 6 (Лабанк, Карлссон), 16:19 — 1:1. Кайру — 4 (бол., Бучневич, Томас), 26:59 — 2:1. Гертл — 3 (Лабанк, Ферраро), 33:05 — 2:2. Саад — 1 (Лейво, Росен), 38:08 — 3:2. Кутюр — 5 (Карлссон), 41:26 — 3:3. Росен — 1 (Томас, Тарасенко), 48:20 — 4:3. Аччиари — 2 (п.в., Бучневич), 59:41 — 5:3.

Вратари: Биннингтон — Кяхкенен (57:52 — 59:41).

Штраф: 0 — 4.

Броски: 33 (9+18+6) — 30 (11+10+9).

Наши: Александров (9.31/2/0), Барбашев (16.22/1/+1), Бучневич (19.33/1/0), Тарасенко (17.07/2/-1) — Барабанов (16.03/3/0).

11 ноября. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.