«Питтсбург» в овертайме обыграл «Сент-Луис», Малкин и Бучневич забили по голу

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Сент-Луис» со счетом 3:2.

В составе «Пингвинз» 2 (1+1) очка набрал Евгений Малкин, еще по голу забили Маркус Петтерссон и Брайан Раст. У «блюзменов» отличились Павел Бучневич и Джастин Фолк, Алексей Торопеченко отметился результативной передачей.

После этого матча «Питтсбург» с 65 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Сент-Луис» с 57 очками — на 11-й строчке Запада.