«Нэшвилл» обменял Нидеррайтера в «Виннипег»

Форвард «Нэшвилла» Нино Нидеррайтер перешел в «Виннипег», сообщается на официальном сайте НХЛ.

В обмен на 30-летнего швейцарца «Предаторз» получат выбор во втором раунде драфта 2024 года. У форварда оставался один год по двухлетнему контракту, который он подписал с «Нэшвиллом» в июле 2022 года.

В текущем сезоне Нидеррайтер провел 56 матчей в НХЛ, в которых набрал 28 (18+10) очков.