«Сент-Луис» объявил о подписании контракта с Торопченко на сумму 2,5 миллиона долларов

Российский форвард Алексей Торопченко заключил контракт с «Сент-Луисом», избежав арбитража, сообщается на сайте клуба.

Новое соглашение 24-летнего россиянина с «блюзменами» рассчитано на два года. Его среднегодовая зарплата составит 1,25 миллиона долларов.

В минувшем сезоне Торопченко провел за «Сент-Луис» 69 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 19 (10+9) очков.