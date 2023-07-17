«Сиэтл» подписал контракт новичка с 18-летним Шале

Форвард Эдуард Шале подписал контракт новичка с «Сиэтлом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 18-летним чехом рассчитано на три года, зарплата игрока составит 950 тысяч долларов.

Шале был выбран «Кракен» на драфте-2023 под общим 20-м номером. В составе молодежной сборной Чехии нападающий стал серебряным призером МЧМ-2023, набрав 6 (1+5) очков в 7 матчах.